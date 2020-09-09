Наставниками «Лидеров России» стали четыре вице-премьера

В состав наставников конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли четыре заместителя председателя правительства – Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

В ходе открытия второго дня суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» председатель правительства, наставник конкурса Михаил Мишустин отметил, что он предложит вице-премьерам правительства присоединиться к программе наставничества конкурса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел сегодня работать в кабинет министров, получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. В итоге правительство – это и есть тот самый социальный лифт, который помогает повысить эффективность государственного аппарата, государственного управления. Поэтому, несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать участие в работе конкурса как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров»,– подчеркнул Михаил Мишустин.

Вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса «Лидеры России», который завершился 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Стоит отметить, что наставниками конкурса «Лидеры России» также являются другие члены правительства: первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков (наставник специализации «Наука») и заместитель министра финансов Михаил Котюков.