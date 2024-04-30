  • Новость часаРакетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки
    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
    Экс-советник Пентагона заявил о приближении Украины к коллапсу
    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина
    Украинская телеведущая назвала Зеленского главной проблемой страны
    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат
    Экс-адвокат Ефремова получил тяжелое ранение в зоне СВО
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как джаз взломал культурный код белой Америки

    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    9 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    16 комментариев
    30 апреля 2024, 11:58 • Новости дня

    Американскую ремонтно-эвакуационную бронемашину M88 доставили на Поклонную гору

    Минобороны: Американскую ремонтно-эвакуационную бронемашину M88 доставили на Поклонную гору

    Tекст: Александра Юдина

    Захваченную российскими военными на Авдеевском направлении трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 американского производства доставили на Поклонную гору в Москве, сообщили в Минобороны.

    По информации военного ведомства, в выставке добавили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, передает ТАСС.

    Отмечается, что основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

    Ранее журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    Напомним, выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян.

    28 апреля 2024, 16:16 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО по нескольким причинам

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян, считает военкор Евгений Поддубный.

    Как отмечает Поддубный в своем Telegram-канале, демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

    По словам военкора, особенно обидно Германии, помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной», есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого «Леопарда» в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

    Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках российских инженеров.

    «Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отметил военкор.

    Ранее трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти насмехаются над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (89)
    28 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Александра Юдина

    Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше и транзитом через Чехию добрался до России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

    При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

    Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

    Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

    Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

    Коментарии (30)
    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

    Коментарии (22)
    28 апреля 2024, 14:02 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    В Сети появились кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    В своем Telegram-канале он показал, как отважные бойцы группировки войск «Центр» впервые эвакуировали из зоны СВО подбитый американский танк Abrams.

    «Следующая остановка: Москва, Поклонная гора. Парни, красавчики! Победа будет за нами!» – отметил Соловьев.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (14)
    28 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе

    Главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки

    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил в своем Telegram-канале, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, и имеют тактические успехи на некоторых участках фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Сырского, наиболее сложная обстановка для ВСУ сейчас складывается на Покровском (Красноармейск) и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Он отметил, что российские войска наступают на село Терны на Лиманского направлении и пытаются вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец.

    Также Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр. Кроме того, он отметил наращивание российских войск на Харьковском направлении. Он заявил, что украинские войска «переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки».

    «Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей», – написал Сырский.

    Ранее Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению.

    Коментарии (10)
    29 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска начали применять сверхзащищенные танки, прозванные «Царь-мангалами», в районе Часова Яра. Видео, снятое украинской стороной, публикуют российские военкоры.

    Как сообщает военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале, «родственники» «Царя-мангала» появились под Часовым Яром и принимают участие в боевых действиях.

    Он отметил: в случае, если кустарная идея оказалась рабочей, то опыт используется и на других участках фронта.

    Также он опубликовал фото последователя «Царя-мангала» с быстрозаменяемой защитой – «самоходную избу» «Косандра».

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также публикует видео, на котором обшитые металлическими листами и прикрытые установками РЭБ российские танки штурмуют позиции ВСУ в районе Часова Яра.

    Ранее российские военные эвакуировали танк «Царь мангал», штурмовавший Красногоровский завод, который ВСУ превратили в главный опорный пункт в городе.

    Коментарии (5)
    29 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Сальдо рассказал о диверсантах в рядах ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подпольная организация «Русский Херсон» продолжает свою деятельность на территории, подконтрольной Украине.

    В своем Telegram-канале он опубликовал заявление одного из представителей движения, в котором тот рассказывает о диверсионной работе и сборе информации.

    В заявлении говорится, что сторонники «Русского Херсона» мобилизовались в ВСУ. Это сделано для того, чтобы иметь возможность добывать информацию о расположении техники и живой силы противника.

    В заявлении также подчеркивается, что легитимной власти на Украине больше нет.

    Ранее партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению.

    Коментарии (8)
    28 апреля 2024, 10:23 • Новости дня
    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя

    The Washington Post: Зеленский занизил число потерь ВСУ, чтобы не мешать мобилизации

    The Washington Post: Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не назвал цифры, которые бы реально отразили количество погибших в ходе СВО, пишет Washington Post со ссылкой на украинского депутата.

    По словам источника издания, слова президента о том, что с 2022 года было убита 31 тыс. солдат, «значительно преуменьшает истинные потери от войны». Президент намеренно занизил потери, чтобы не мешать мобилизации.

    Депутат считает, что украинцев от мобилизации отпугивают опасения из-за неограниченных сроков службы, низкая оплата и отсутствие поддержки семей солдат.

    Также издание указало, что с помощью новых поставок оружия из США «Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить свою оборону». В Вашингтоне ожидают, что новое оружие позволит Киеву решить эти проблемы.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.


    Коментарии (27)
    28 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    В США допустили, что Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России могут использовать захваченную на Украине трофейную технику НАТО для разработки нового вооружения и совершенствования своих бронемашин, сообщает Defense TV.

    Отмечается, что изучение Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования, а также разработать контрмеры, повышающие живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз, передает РИА «Новости».

    При этом Москва сможет создать новые системы вооружения, предназначенные для борьбы с западной техникой, либо улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении российской армии.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (14)
    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

    Коментарии (10)
    28 апреля 2024, 17:17 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки

    Кимаковский: Освобождение Новобахмутовки усилит поддержку наступления в Красногоровке

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой в ДНР позволит усилить поддержку российских подразделений, которые штурмуют Красногоровку, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, взятие Новобахмутовки дает возможность российским артиллеристам поддерживать штурмовиков Красногоровки, давление на противника усилилось. Положение ВСУ на авдеевском участке фронта «стремительно ухудшается», передает ТАСС

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Новобахмутовки в ДНР.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 13:57 • Новости дня
    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Новобахмутовку в Донецкой народной республике

    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР, также отражены десять контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ возле Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    Потери ВСУ – до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

    Кроме того, в уничтожены две американские 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», два 105-мм буксируемых орудия М101, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР.

    Коментарии (7)
    28 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    Эксперт бундесвера Масала заявил, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

    По его словам, российский лидер предугадал, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку, передает РИА «Новости».

    Также Масала заметил, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.

    По данным издания, все громче становятся голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева.

    Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 11:21 • Новости дня
    Песков заявил о панике с украинской стороны на фронте

    Tекст: Кристина Цыцура

    России необходимо поддерживать динамику в зоне СВО, когда в рядах ВСУ нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, это, конечно, касается хода военной операции, но у всех есть родственники и друзья среди участников СВО, которые также рассказывают о панике украинцев, передает ТАСС.    

    «И это информация прямо с первых рук: там, с той стороны, растет паника», – отметил Песков.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя.

    Коментарии (13)
    28 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

    Кимаковский: Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, людей закапывали в спешке, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, тела мирных жителей были обнаружены во время разминирования Авдеевки. У них были связаны руки за спиной, ноги обмотаны скотчем, скорее всего, людей пытали, передает ТАСС.

    Кимаковский предположил, что убитых закапывали в спешке, но не стал приводить подробности.

    Ранее сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой в Авдеевке.

    Коментарии (6)
    Главное
    Приобретенного гражданства России лишились за преступления почти 400 человек
    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре
    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»
    Минобороны показало испытательный полигон разработки дронов с учетом СВО
    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    В России назвали распространенные мошеннические схемы при покупке дачи
    Замглавы Минобороны Иванов переписал мотоцикл на отца за год до ареста

    Брошенные фабрики Bosch и Ariston заработают без западных хозяев

    Италия недовольна передачей российских активов Ariston во временное управление «дочке» Газпрома, которая также получила и производственные мощности Bosch. Работа фабрик этих двух концернов в России была приостановлена после начала СВО. Почему же решение передать управление фактически брошенными заводами российской компании вызвало негативную реакцию Рима и как будет действовать Москва с другими простаивающими активами компаний из недружественных стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки

    ВСУ потеряли контроль над еще одним селом в ДНР. Небольшая Семеновка была важным звеном линии обороны противника. По мнению экспертов, освобождение населенного пункта откроет перед Россией внушительный оперативный простор. Что позволило российской армии взять под контроль Семеновку и как это отразится на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Оправдание Вайнштейна стало подарком для Трампа

    Продюсер Харви Вайнштейн, с которого началась серия разоблачений серийных насильников в американской элите, был экстренно госпитализирован после того, как суд отменил его приговор в 23 года тюрьмы из-за «вопиющих нарушений». Согласно популярной теории заговора, Вайнштейна защищают власти США. В реальности пересмотр его дела выгоден Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............