Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Американскую ремонтно-эвакуационную бронемашину M88 доставили на Поклонную гору
Минобороны: Американскую ремонтно-эвакуационную бронемашину M88 доставили на Поклонную гору
Захваченную российскими военными на Авдеевском направлении трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 американского производства доставили на Поклонную гору в Москве, сообщили в Минобороны.
По информации военного ведомства, в выставке добавили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, передает ТАСС.
Отмечается, что основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.
Ранее журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.
Напомним, выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян.