Стартовый стол для пусков ракет «Ангара» прибыл на Восточный

Стартовый стол для ракет-носителей «Ангара» доставлен из Северодвинска на космодром Восточный по Северному морскому пути, следует из информации Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

Стартовый стол общей массой более 2 тыс. тонн был погружен в середине июля на судно «Баренц», которое вышло из акватории судоремонтного завода «Звездочка», передает ТАСС.

Стартовав в Северодвинске, гигантский пусковой стол проследовал на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и вошел в порт Советская гавань. Там многотонную конструкцию перегрузили на баржу и по рекам Амур и Зея доставили на Восточный.

Первая часть оборудования из-за относительно небольших размеров была транспортирована на космодром железной дорогой.

Напомним, в июне гендиректор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков сообщил, что возведение стартового стола для ракет-носителей «Союз-5» начнется не позднее, чем в 2025 году.

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