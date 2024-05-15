Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.8 комментариев
Саперы группировки войск «Север» предотвратили подрыв дамбы в Харьковской области
Инженеры группировки войск «Север» ВС России разминировали дамбу в Харьковской области, которую украинские войска планировали подорвать при отступлении.
Как рассказал штурмовик с позывным «Вин», ВСУ оставили заряды на дамбе, однако российские саперы успешно предотвратили разминирование объекта, передает РИА «Новости».
Также военные отметил, что украинские военные не успели осуществить подрыв и спешно отступили в сторону села Липцы.
Ранее в Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска в Харьковской области.