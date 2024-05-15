Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

Путин рассказал о планах России войти в четверку мировых экономик

Tекст: Денис Тельманов

«Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», – приводит слова Путина ТАСС.



Он подчеркул, что это невозможно без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Для этого планируется наращивать производительность за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.

Одновременно власти будут заниматься подготовкой «грамотных, современно мыслящих специалистов».

При этом Путин напомнил, что Россия переживает непростые времена из-за действий западных стран.

«Западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием... Угрожают расчленить нашу страну... Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», – напомнил Путин.



Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине: «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине».

Однако, по словам Путина, переговоры должны учитывать интересы России и обеспечивать ей гарантии безопасности.

Ненадежность таких гарантий Путин назвал серьезной проблемой.

«Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», – подчеркнул Путин.

В то же время российский президент напомнил, что Земля – это общий дом всего человечества, и все его жители имеют равные права.

Также Путин рассказал о задачах, стоящих перед новым составом правительства России, среди которых развитие регионов страны и решение демографических проблем.