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    29 комментариев
    15 мая 2024, 02:52 • Новости дня

    Путин: Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего уровня за всю историю.

    «Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться», – сказал Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, передает ТАСС

    Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие России и КНР не зависит от идеологии и политической конъюнктуры.

    По его словам, «многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран».

    Путин также отметил успехи в торгово-экономическом взаимодействии России и Китая, упомянул о тесном сотрудничестве в инновационных областях, а также рассказал о целях председательства России в БРИКС.

    14 мая 2024, 18:20 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай обсудит с главой КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Кроме того, в ходе переговоров лидеры стран планируют рассмотреть проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь», рассказал Ушаков, передает ТАСС.

    В заключение первого дня работы запланирована неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, в ходе которой будут обсуждаться основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, добавил он.

    К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. В частности, будет подписано Совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это развернутый документ на более чем 30 страниц.

    «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – сообщил Ушаков.

    Посещая Харбин, Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, а также возложит цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам и посетит православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

    Ранее Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай.

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    14 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин переназначил Вайно главой администрации президента

    Путин переназначил Вайно главой администрации президента России

    Путин переназначил Вайно главой администрации президента
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщили в Кремле.

    «Своим указом глава государства назначил Вайно Антона Эдуардовича – руководителем Администрации президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Вайно начал работу в администрации президента России еще в 2002 году и трудился там до 2007 года, когда перешел в аппарат правительства. После переизбрания Путина на президентский пост вернулся в Кремль. C мая 2012 года Вайно был замруководителя администрации президента России, с 12 августа 2016 года – руководителем администрации главы государства.

    Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого заместителя руководителя администрации главы государства. Кроме того, пост первого замруководителя АП РФ сохранил Алексей Громов.

    Кириенко работает в должности первого заместителя руководителя администрации президента с 5 октября 2016 года. Он курирует блок внутриполитических вопросов, включая выборы всех уровней, а также взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, молодежную политику и другие сферы.

    В свою очередь Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля.

    Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ.

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    14 мая 2024, 18:47 • Новости дня
    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента

    Политолог Мартынов: Владимир Путин сформировал состав администрации президента к выполнению амбициозных задач

    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Состав администрации президента (АП) не претерпел существенных изменений. Большинство руководителей и заместителей сохранили свои должности. Это говорит о том, что Владимир Путин сохраняет высокую степень уверенности в своих кадровых решениях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Во вторник Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.

    «На долю администрации президента выпало немало испытаний. Сотрудникам АП пришлось на деле доказывать собственную эффективность в жесточайших условиях пандемии, СВО и нелегких процессов по интеграции новых регионов России в единое правовое поле страны. Однако некоторые перемены в АП все же есть», – уточнил политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Охарактеризовать их можно как «точечную донастройку» в связи с конкретизацией планов на новый срок президентства Владимира Путина. Так, заместителем руководителя АП был назначен экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Это во многом связано с амбициозными целями руководства в сфере укрепления благополучия государства», – подчеркнул он.

    Эксперт напомнил, что в состав администрации вошли несколько новых помощников президента.

    «Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В его обязанности будут входить вопросы курирования сектора ОПК и Госсовета. Этот человек обладает колоссальным управленческим опытом. Большую роль в назначении сыграла и специфика вверенного ему региона, который всегда являлся важной частью военной промышленности РФ», – отметил Мартынов.

    «Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также переведен в АП, в том числе чтобы заниматься вопросами кораблестроения. Ему вверена важнейшая область, тесно связанная с вопросами экономики и безопасности. Также АП пополняется Еленой Ямпольской, которая будет отвечать за вопросы культуры. Напомню, она давно заслужила репутацию сторонника насыщения общественной жизни патриотическими смыслами», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, ближайшему окружению Путина предстоит трудиться по целому ряду принципиально важных вопросов. Президенту удалось насытить свою администрацию компетентными специалистами, которые в совокупности сумеют вывести развитие нашего государства на качественно новый уровень», – считает политолог.

    «Разумеется, подобный исход событий стал закономерным итогом кадровой политики Путина. В этом году она заиграла новыми красками. Мы увидели, как сразу несколько губернаторов получили важнейшие федеральные посты», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в настоящее время в России действует уникальная система подготовки управленческих кадров самого высокого уровня, когда начиная с низов люди затем приходят к руководящим постам в регионах, после чего, доказав профпригодность, возвращаются в Москву для принятия важнейших портфелей.

    «Эта система уже зарекомендовала свою эффективность. Однако это не означает, что мы не увидим ее дальнейшего развития. Президент четко дал понять, что создание площадок кадрового отбора продолжится, как и формирование инфраструктуры для постоянного совершенствования подающих надежды талантов», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Должность руководителя администрации главы государства сохранил Антон Вайно. Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого замруководителя администрации президента. Кроме того, пост первого замруководителя администрации президента сохранил Алексей Громов.

    Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля. Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ. Николай Патрушев стал помощником Владимира Путина по вопросам кораблестроения. Также должность помощника получили Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области, и Елена Ямпольская, председатель комитета Госдумы по культуре.

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    14 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав правительства
    Путин утвердил новый состав правительства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства страны и директоров служб.

    Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Ранее во вторник Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров. До этого были утверждены кандидатуры вице-премьеров.

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    14 мая 2024, 11:03 • Новости дня
    Путин назначил своим помощником Дюмина

    Президент Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, следует из данных Кремля.

    На сайте Кремля указано, что Алексей Дюмин назначается помощником президента России, покидая занимаемую ныне должность губернатора.

    Ранее стало известно, что Путин оставил Дмитрия Пескова на должности пресс-секретаря президента.

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    14 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай

    Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в Кремле.

    «По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с госвизитом Китайскую Народную Республику в качестве первой зарубежной поездки после вступления в должность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Посещение КНР станет первой зарубежной поездкой Путина после его переизбрания на пост президента России и, как ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, станет «ответным шагом на первый официальный визит председателя [КНР] Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после соответствующих выборов». Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов, отмечает ТАСС.

    Москву и Пекин связывают узы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, при этом Путин и Си Цзиньпин поддерживают не только регулярные рабочие контакты, но и личные дружеские отношения.

    Согласно сообщению Кремля, лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

    Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

    Программой визита президента России предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Глава российского государства также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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    14 мая 2024, 11:05 • Новости дня
    Путин назначил Патрушева своим помощником

    Путин назначил Николая Патрушева своим помощником

    Tекст: Ольга Никитина

    Николай Патрушев, который с 2008-го до мая 2024 года занимал должность секретаря Совета безопасности России, назначен помощником президента России.

    Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сообщение размещено на сайте Кремля.

    Секретарем Совбеза России вместо Патрушева был назначен Сергей Шойгу, до этого руководивший Минобороны.

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    14 мая 2024, 11:29 • Новости дня
    В Тульской области после ухода Дюмина в администрацию президента назначили выборы

    Выборы губернатора Тульской области пройдут в единый день голосования в сентябре

    Tекст: Ольга Никитина

    Выборы губернатора Тульской области в связи с уходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года, сообщил член ЦИК Константин Мазуревский.

    Об этом Мазуревский сообщил ТАСС.

    Напомним, ранее во вторник глава государства Владимир Путин своим указом назначил Дюмина помощником президента, освободив его от должности губернатора Тульской области.

    Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области вместо Дюмина назначен первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев.

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    14 мая 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков объяснил новое назначение Патрушева

    Tекст: Ольга Никитина

    Николай Патрушев, который с 2008 года работал в должности секретаря Совбеза России, назначен помощником президента по вопросам кораблестроения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что это «чуть-чуть другой характер», однако отрасль, подчеркнул Песков, является «абсолютно стратегической», «огромной, весьма сложной».  «Поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», – приводит его слова ТАСС.

    Также Песков отметил, что в должности помощника российского лидера Патрушев остается лицом публичным, он сможет давать комментарии средствам массовой информации, разъяснить линию президента. «Это обычная, нормальная практика администрации [президента]», – указал Песков.

    Напомним, ранее во вторник Владимир Путин назначил Патрушева своим помощником.

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    14 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    Лавров оценил роль России и Китая в мировых делах

    Лавров: Визит Путина в Китай укрепит совместную работу Москвы и Пекина

    Tекст: Ольга Никитина

    Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу Москвы и Пекина, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совфеде.

    Лавров подчеркнул, что «дуэт Москвы и Пекина играет важнейшую балансирующую роль в мировых делах», передает ТАСС.

    Врио министра иностранных дел отметил, что Китай вырвался в лидеры мирового развития. Однако, по его словам, это не устраивает США, которые уже подмяли остальной Запад и на доктринальном уровне заявили, что не могут позволить кому бы то ни было стать сильнее и влиятельнее Вашингтона.

    Россия и Китай, как отметил Лавров, объективно заинтересованы в продолжении усилий, направленных на установление более справедливого демократичного миропорядка. Причем две страны не являются в этом одинокими, указал Лавров.

    Союзников у России и Китая много, их число будет расти, выразил уверенность кандидат на пост главы российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее во вторник Кремль сообщил, что Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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    14 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Путин назначил Ямпольскую своим советником

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назначена советником президента России Владимира Путина, ранее эту должность занимал Владимир Толстой.

    Пост советника президента сохранил глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев, а также Антон Кобяков, который курирует организацию международных мероприятий с участием главы государства, передает ТАСС.

    В число советников президента теперь не входит Александра Левицкая, возглавлявшая комиссию по делам инвалидов и Совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей.

    Также помощником президента стал Руслан Эдельгериев, с 2018 года он был спецпредставителем главы государства по вопросам климата, говорится на сайте Кремля.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сложение депутатских полномочий Ямпольской рассмотрят на следующей неделе.

    Володин отметил деятельность Ямпольской на предыдущем посту и поблагодарил ее за работу по законодательному обеспечению сферы культуры. Он также поздравил ее с новым назначением.

    Ранее Путин назначил своими помощниками Николая Патрушева и Алексея Дюмина.

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    14 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    Путин оставил Пескова на должности пресс-секретаря президента

    Президент Владимир Путин оставил Дмитрия Пескова на должности своего пресс-секретаря

    Путин оставил Пескова на должности пресс-секретаря президента
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Дмитрий Песков сохранил должность пресс-секретаря президента России и пост заместителя руководителя администрации главы государства, следует из данных Кремля.

    На сайте Кремля указано, что Дмитрий Песков назначен заместителем руководителя администрации президента России – пресс-секретарем президента.

    Также Путин переназначил Антона Вайно главой администрации президента России.

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    14 мая 2024, 11:21 • Новости дня
    Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сохранил на прежних постах всех полномочных представителей в федеральных округах.

    Так, согласно сообщению Кремля, полпредом в Центральном федеральном округе остается Игорь Щеголев, в Северо-Западном – Александр Гуцан, в Южном – Владимир Устинов. На Северном Кавказе продолжает работать Юрий Чайка, в Приволжье – Игорь Комаров. Уральским полпредством будет и далее руководить Владимир Якушев, Сибирским – Анатолий Серышев.

    В общем списке нет полпреда в Дальневосточном федеральном округе. Этот пост вместе с должностью вице-премьера сохраняет Юрий Трутнев. Его кандидатура, как и других членов правительства, утверждалась Думой.

    Кроме того, согласно указу Путина, Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента России. Алексея Дюмина и Николая Патрушева Путин назначил своими помощниками.

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    14 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    Песков анонсировал скорое назначение врио губернаторов в ряде регионов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в самое ближайшее время назначит исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых сейчас переходят на работу в федеральное правительство, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства не прекращает заниматься губернаторской повесткой, передает ТАСС.

    Напомним, ранее во вторник стало известно, что выборы губернатора Тульской области в связи с уходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

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    14 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Путин назначил своих представителей в парламенте и Конституционном суде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в Совете Федерации, Государственной думе и Конституционном суде.

    Полпредом президента в Совфеде переназначен Артур Муравьев, он работает на этом посту с 2013 года. Полпредом в Госдуме с 2009 года остается Гарри Минх, говорится на сайте Кремля.

    Также на свой пост переназначен Александр Коновалов, он остается полпредом в Конституционном суде с 2020 года.

    Напомним, Путин также переназначил прежних полпредов в федеральных округах.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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