Путин: Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории

Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента

Политолог Мартынов: Владимир Путин сформировал состав администрации президента к выполнению амбициозных задач

Tекст: Олег Исайченко

«На долю администрации президента выпало немало испытаний. Сотрудникам АП пришлось на деле доказывать собственную эффективность в жесточайших условиях пандемии, СВО и нелегких процессов по интеграции новых регионов России в единое правовое поле страны. Однако некоторые перемены в АП все же есть», – уточнил политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.



«Охарактеризовать их можно как «точечную донастройку» в связи с конкретизацией планов на новый срок президентства Владимира Путина. Так, заместителем руководителя АП был назначен экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Это во многом связано с амбициозными целями руководства в сфере укрепления благополучия государства», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в состав администрации вошли несколько новых помощников президента.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В его обязанности будут входить вопросы курирования сектора ОПК и Госсовета. Этот человек обладает колоссальным управленческим опытом. Большую роль в назначении сыграла и специфика вверенного ему региона, который всегда являлся важной частью военной промышленности РФ», – отметил Мартынов.

«Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также переведен в АП, в том числе чтобы заниматься вопросами кораблестроения. Ему вверена важнейшая область, тесно связанная с вопросами экономики и безопасности. Также АП пополняется Еленой Ямпольской, которая будет отвечать за вопросы культуры. Напомню, она давно заслужила репутацию сторонника насыщения общественной жизни патриотическими смыслами», – уточнил собеседник.

«Таким образом, ближайшему окружению Путина предстоит трудиться по целому ряду принципиально важных вопросов. Президенту удалось насытить свою администрацию компетентными специалистами, которые в совокупности сумеют вывести развитие нашего государства на качественно новый уровень», – считает политолог.

«Разумеется, подобный исход событий стал закономерным итогом кадровой политики Путина. В этом году она заиграла новыми красками. Мы увидели, как сразу несколько губернаторов получили важнейшие федеральные посты», – акцентирует собеседник.

По его мнению, в настоящее время в России действует уникальная система подготовки управленческих кадров самого высокого уровня, когда начиная с низов люди затем приходят к руководящим постам в регионах, после чего, доказав профпригодность, возвращаются в Москву для принятия важнейших портфелей.

«Эта система уже зарекомендовала свою эффективность. Однако это не означает, что мы не увидим ее дальнейшего развития. Президент четко дал понять, что создание площадок кадрового отбора продолжится, как и формирование инфраструктуры для постоянного совершенствования подающих надежды талантов», – резюмирует Мартынов.

Ранее Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Должность руководителя администрации главы государства сохранил Антон Вайно. Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого замруководителя администрации президента. Кроме того, пост первого замруководителя администрации президента сохранил Алексей Громов.

Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля. Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ. Николай Патрушев стал помощником Владимира Путина по вопросам кораблестроения. Также должность помощника получили Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области, и Елена Ямпольская, председатель комитета Госдумы по культуре.