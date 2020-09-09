В Челябинске появится «Интеллект-центр» для подростков

Челябинская областная детская библиотека имени Маяковского стала участником федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и готовится к открытию «Интеллект-центра», сообщает АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в библиотеке реализуется проект «Умная библиотека» на основе продвижения книжных изданий нового поколения, информационных технологий, в том числе технологий 3D, позволяющих реализовать творческий потенциал читателей посредством фонда и технопарка библиотеки.

Сегодня «Маяковка» активно готовится к торжественному открытию «Интеллект-центра». В рамках проекта для своих читателей библиотека приобрела наборы конструктора LEGO WeDo 2.0. У подростков появится возможность не просто собрать модель из конструктора, но и познакомиться с азами программирования. Сотрудники библиотеки надеются, что всё это поможет разбудить у подростков интерес к изобретательству и инженерному творчеству.



Презентация «Интеллект-центра» состоится в ЧОДБ 1 октября 2020 г.