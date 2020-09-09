В Кремле ответили на вопрос о саммите «пятерки» СБ ООН

Очный саммит «пятерки» Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) вряд ли состоится до конца 2020 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается инициативы Путина по саммиту «пятерки», она не умерла, но пока продолжаются согласования и обсуждения. Не способствует проведению «пятерки» и режим изоляции (на фоне пандемии коронавируса), трудно сейчас собрать всех лидеров. Характер предложенной встречи вряд ли делает ее возможной в формате видеоконференции, поэтому, очевидно, что эти согласования продолжатся и дождутся момента, когда лидеры смогут путешествовать», – приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что «потребуется еще время на согласования, будем еще ждать». Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что саммит лидеров стран «пятерки» вряд ли состоится до конца 2020 года, представитель Кремля, сказал: «Наверно, да».

Напомним, 23 января на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД