США призвали Германию пересмотреть сотрудничество по «Северному потоку – 2»

Власти Германии должны пересмотреть сотрудничество с Россией по газопроводу «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Как неоднократно говорили многие европейские лидеры в последние дни, сейчас настало время для того, чтобы Германия пересмотрела партнерство с Россией по «Северному потоку – 2», – написала она в Twitter.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с мнением главы МИД ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

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