Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах

В ходе Армейских международных игр было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат нашей сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Как отметил министр, в пятерку сильнейших вошли команды Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана, состязания прошли на высоком уровне.

«Считаем такую форму сотрудничества перспективной. Продолжим её развивать», – подчеркнул он.

Напомним, ранее российская снайперская пара установила рекорд в стрельбе залпом на конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2020) в Белоруссии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД