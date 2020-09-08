Кобзев рассказал об отношении к добывающим компаниям в Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об отношениях с работающими в регионе крупными добывающими компаниями.

По его словам, государственно-частное партнерство с компанием Газпром позволило привлечь 4 млрд рублей. Газпром в рамках разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения планирует построить в поселке Жигалово микрорайон из 24-квартирных жилых домов, школы на 520 мест и детского сада на 120 мест, передает «Байкал 24».

«Это будет целый микрорайон. В поселке начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 366 посещений в смену. Также в Жигалово появится многопрофильный техникум с общежитием и многофункциональный культурный центр с библиотекой», – отметил Кобзев.

Социальные объекты построят с привлечением федерального, регионального и местного финансирования. За счет своих средств Газпром планирует построить в поселке Жигалово современную больницу со стационаром на 40 мест и поликлиникой на 150 посещений в смену. Здание районной больницы, построенное 100 лет назад, находится в крайней степени износа.

Также врио губернатора отметил обязательное для промышленных компаний правило – регистрация в Иркутской области. Если компания получает прибыль в Иркутской области, то и налоги она должна платить в местные бюджеты.

Глава региона отметил, что компания Полиметалл, которая планирует добывать золото на месторождении «Сухой Лог» в соответствии с их договоренностями, уже зарегистрировала предприятие на территории Иркутской области.

Ранее Кобзев в рамках предвыборной кампании сделал ряд заявлений относительно ремонта и строительства дорог в регионе в ближайшие годы, а также на счет масштабной реконструкции мостов и путепроводов.