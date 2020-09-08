Британия указала «режиму Лукашенко» высший приоритет

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил, что должно стать высшим приоритетом для «режима Лукашенко».

Рааб заявил в Twitter, что «серьезно обеспокоен благополучием Марии Колесниковой». По его словам, «режим Лукашенко должен сделать так, чтобы благополучное возвращение» Колесниковой стало «высшим приоритетом».

Кроме того, Рааб потребовал, чтобы «режим» прекратил «жестокое обращение с протестующими» и освободил «политзаключенных».

Как заявил министр иностранных дел Великобритании, власти Белоруссии должны «начать диалог с оппозицией».

Напомним, милиция Белоруссии начала поиски пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Пресс-служба совета оппозиции сообщала, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь: Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на очевидца Анастасию, неизвестные люди утром 7 сентября посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД