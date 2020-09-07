Стало известно о похищении лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой

Правоохранительные органы Минска уточняют информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Уточняем данную информацию», – заявила РИА «Новости» представитель пресс-службы.

Колесникова является членом президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на очевидца Анастасию, неизвестные люди утром 7 сентября посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

«Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус – и они уезжают», – расказала Анастасия.

По ее словам, снять происходящее на телефон она побоялась, поскольку думала, что ее тоже задержат.

Тем временем член президиума КС оппозиции Белоруссии Максим Знак сообщил, что ему поступила информация о задержании Колесниковой.

Напомним, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе». Колесникова считает, что превращается в лидера протестов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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