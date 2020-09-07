Ученые опровергли легенду о массовом завозе кошек в послеблокадный Ленинград

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7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...

Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
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Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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    Ученые опровергли легенду о массовом завозе кошек в послеблокадный Ленинград

    7 сентября 2020, 20:29

    Текст: Елизавета Булкина

    Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета не нашли документов, подтверждающих известную легенду о массовом завозе кошек в Ленинград после блокады.

    Научная статья о домашних животных в блокадном Ленинграде опубликована в журнале «Вестник СПбГУ. История». Профессоры СПбГУ Владимир Пянкевич и Олег Пленков, а также ученая Татьяна Сохор изучили дневники, письма и воспоминания жителей блокадного города.

    Авторы исследования отмечают, что жители Ленинграда писали в письмах, проходивших строгую военную цензуру, об употреблении в пищу «телят», «коз» и «курочек», чтобы скрыть поедание кошек и собак.

    Кошки, собаки и голуби начали исчезать с улиц Ленинграда осенью 1941 года. Люди пытались выкупить питомцев у других горожан, чтобы накормить детей. Позже на кошек и собак началась охота, говорится в статье, опубликованной на сайте вуза.

    «Одни не видели в этом ничего предосудительного: мы же едим курицу и телятину. Для других это было крайним средством выживания, им приходилось преодолевать неприятие, чтобы выжить. Третьи считали это немыслимым и осуждали «кошкоедов», иногда считая гибель таких людей возмездием», – отмечает профессор Пянкевич.

    «Так как все съедобное стоило немыслимо дорого, то цена домашних животных тоже неуклонно росла. В дневниках блокадного времени можно встретить записи о том, что в конце ноября кошка стоила 40-60 рублей, к середине декабря – 125 рублей. По сообщению германской разведки, в конце декабря 1941 года одна кошка стоила до 250 рублей, а собака, которую довольно сложно было встретить, – от 300 рублей», – говорится в статье.

    При этом в первую блокадную зиму домашние животные полностью исчезли, однако постепенно отношение к собакам и кошкам возвращалось к мирным образцам. «В столовой №100 ходит спокойно жирный рыжий кот, и никто не посягает на его жизнь», – пишет М.С.Коноплева в письме от 1 января 1943 года.

    Появление животных на улицах Ленинграда для жителей было знаком, что вскоре все образуется.

    «В Ленинграде появились голуби. Суеверные люди вздыхают и пророчат мир. Мне голубя не надо. Я бы хотела увидеть кошку – самую обыкновенную дворовую кошку всероссийской масти: чтобы она деловито и медленно переходила через улицу и жмурилась бы на солнце, выглядывая из подвала. Тогда я пойму, что все хорошо, что нет больше ни голода, ни блокады», – пишет 4 июля 1943 года С. К. Островская.

    «Кошек и собак снова с охотой «нанимают на работу» – кому-то нужно справляться с грызунами, портящими драгоценные продукты. Однако ученые СПбГУ не нашли документов, которые подтвердили бы известную легенду о том, что в Ленинград завезли вагон (а по некоторым версиям, и эшелон) кошек с востока страны, чтобы бороться с крысами», – подчеркивается в сообщении.

    Пянкевич объяснил появление такой легенды потребностью в понимании немыслимого: массовой гибели жителей Ленинграда от голода, употребления в пищу невероятных суррогатов, в том числе домашних животных.

    «Это должно было помочь терпеть и дождаться освобождения от осады, было мечтой о возвращении в счастливое доблокадное прошлое с кошками, которых не едят», – пишет профессор.


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