ЛУКОЙЛ запустил новый инвестиционный цикл в Поморье

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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
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Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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    ЛУКОЙЛ запустил новый инвестиционный цикл в Поморье

    7 сентября 2020, 17:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили вопросы продолжения сотрудничества региональных властей с компанией для решения задач, направленных на социальное и экономическое развитие региона.

    Как отметил Цыбульский, за годы работы на территории Архангельской области компания «ЛУКОЙЛ» зарекомендовала себя как надежный партнер, реализующий масштабные проекты по освоению Арктической зоны России, в которых Архангельская область является базовой логистической территорией, говорится в сообщении на сайте пресс-центра правительства региона.

    «Для нас очень важно, что сегодня ЛУКОЙЛ видит возможность начать в Архангельской области новый инвестиционный цикл, связанный с расширением сети заправочных станций, разведкой и освоением месторождений полезных ископаемых, что занимается геологоразведкой в восточной части Архангельской области, западной части Ненецкого автономного округа и Республике Коми. Компания видит в этом серьезные перспективы, и мы связываем эти перспективы в том числе с созданием новых рабочих мест», – отметил Цыбульский.

    Сегодня ПАО «ЛУКОЙЛ» является одним из важных участников регионального рынка в сфере обеспечения нефтепродуктами: доля компании составляет 30 процентов.

    «Мы работаем в регионе уже более 20 лет. Архангельская область для нас всегда являлась воротами в Арктику: все материалы для наших месторождений в Ненецком автономном округе – Южное Хыльчую, Варандейский терминал – доставляются через местные порты. Совместно нам удалось реализовать масштабный проект по освоению алмазного месторождения», – сказал Алекперов.

    По его мнению, новый предлагаемый компанией пакет инициатив имеет хороший потенциал.

    «Мы заинтересованы в дальнейшей геологоразведке на границе Архангельской области, НАО и Республики Коми, расширении сети автозаправочных станций, вложении инвестиций в регион. Уверен, что энергия Александра Витальевича [Цыбульского], которого мы знаем по совместной работе в НАО как опытного, энергичного руководителя, позволит воплотить эти проекты в жизнь», – добавил Алекперов.

    Компания «ЛУКОЙЛ» в Архангельской области реализует целый ряд социальных инициатив. С 2013 года «ЛУКОЙЛ» оказывает значительную помощь спортивному клубу «Водник», участвует в возведении Михаило-Архангельского кафедрального собора.

    Кроме того, в понедельник Цыбульский принял участие в презентации нового пригородного маршрута Онега – Архангельск, получившего название «Богатырь».

    В мероприятии приняли участие министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, начальник Северной железной дороги Валерий Танаев и другие официальные лица.

    На маршрут Архангельск – Онега – Архангельск вышли рельсовые автобусы РА-3 «Орлан», отвечающие последним требованиям, предъявляемым к пассажирскому транспорту.

    В вагонах предусмотрены универсальные санитарные комплексы, места для пассажиров в инвалидных креслах-колясках, подъемники для их посадки и высадки, оборудованные кнопками вызова машиниста.

    Пассажирский салон рельсового автобуса оборудован системами видеонаблюдения, климат-контроля и обеззараживания воздуха, табло, на которых отображаются сведения о маршруте. Кроме того, для удобного перемещения по вагонам в конструкции использованы герметизированные межвагонные переходы и беззазорные сцепные устройства. Рельсовый автобус оснащен аварийной краш-системой, которая позволяет обеспечить максимально возможную безопасность перевозки пассажиров. Количество мест для сидения – 138, в том числе два места для инвалидов-колясочников.

    В первую поездку из Архангельска в Онегу РА-3 отправился в полдень: 267 километров он проходит за пять часов. Ввод нового маршрута позволил в два с лишним раза сократить время в пути, а также совершать поездки без пересадок. Ранее пассажиры ездили из Онеги в Архангельск и обратно с пересадкой, которую приходилось ожидать несколько часов на станции «Обозерская».

    «Рельсовые автобусы зарекомендовали себя очень хорошо, вагоны удобны для пассажиров. Для людей с ограниченной мобильностью здесь также созданы комфортные условия. Поездки в них будут дешевле, чем в действующем автобусе. Этот вид транспорта мы активно развиваем», – отметил Дитрих.

    Цыбульский, в свою очередь, отметил, что о возобновлении прямого железнодорожного сообщения между Архангельском и Онегой жители района спрашивали во время его рабочей поездки.

    «Важно, что теперь у жителей области есть возможность ездить в этом направлении без пересадок за пять часов», – подчеркнул глава региона.

    Кроме того, Дитрих обратил особое внимание на то, что параллельно с организацией железнодорожного движения будет идти ремонт автомобильной дороги на Онегу.

    «Сегодня с Министром транспорта России обсудим перспективы строительства автомобильной дороги на Онегу. Я считаю, что это направление стратегически важное, и не только с точки зрения связи двух районов Архангельской области. Это и выход на Мурманск, Карелию. В дальнейшем – выход на Финляндию, что даст новый толчок развитию экономики региона, будет интересно для наших экспортеров, которые представляют малое и среднее предпринимательство», – сказал Цыбульский.

    Дитрих, Цыбульский и Танаев также осмотрели здание железнодорожного вокзала и обсудили планы по его реконструкции. Сейчас идет разработка проекта, эскизы сегодня представили гостям. В здании вокзала планируется замена всех инженерных сетей, входных групп, окон, будет сделан вентилируемый фасад. Также запланированы капитальный ремонт кровли, перепланировка внутренних помещений с устройством двух залов ожидания, в том числе – бизнес-зала. Благоустройство привокзальной площади уже идет.

    «С главой региона и руководством Северной железной дороги обсудили подходы к реконструкции вокзала, интересно было бы совместить разные виды транспорта – возможно, поближе перенести автовокзал, для того чтобы пассажирам, которые приезжают на автобусе и хотят уехать поездом, было удобно. Проектировать будем стараться так, чтобы не нарушить исторический архитектурный облик вокзала, но сделать его удобным. Возможно, проведем общественное голосование по проекту. Организуем эту работу до конца года, в следующем начнем работать», – сказал глава Минтранса.


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