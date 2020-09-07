Новак назвал сроки погашения Минском долга за российский газ

Белоруссия должна погасить долг за российский газ до конца сентября, на данный момент идет работа по сверке задолженности и источникам ее погашения, заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах финала конкурса «Лидеры России».

«Там принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении, по сверке задолженности и по изысканию источников погашения долга», – передает слова министра РИА «Новости».

«Но в целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики, с министром финансов, срок – это должно быть сделано в течение сентября месяца. Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, но там есть много технических моментов», – сказал Новак.

По словам министра, Москва и Минск в сентябре проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию.

«Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям. Эта работа началась, она идет, и думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена», – сказал глава Минэнерго.

«Да, да. Поручение есть, чтобы быстро отработать это», – добавил министр. На вопрос о том, готова ли российская инфраструктура к реализации этого проекта, Новак ответил, что свободные мощности у России есть. «Поэтому здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно», – пояснил он.

Министр также прокомментировал возможный объем переброски, сказав, что это является предметом переговоров. «Мы оцениваем потенциал в 3-4 млн тонн нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры», – отметил Новак.

Ранее премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко дали правительствам стран поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Минску.

Мишустин сообщал, что российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям.