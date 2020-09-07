Глава Каменск-Шахтинского подал в отставку после визита ростовского губернатора

Глава города Каменск-Шахтинский Константин Фетисов написал заявление об уходе по собственному желанию после незапланированного приезда в город губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Многочисленные обращения жителей города свидетельствуют, что за последнее время в Каменск-Шахтинском значительно ухудшилась ситуация сразу по нескольким направлениям. Горожане жалуются на замусоренность улиц и дворов, плохое состояние дорог и тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта, проблемы в ЖКХ. В результате уровень доверия к местной власти в городе значительно снизился, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Голубев в понедельник, 7 сентября, без предупреждения приехал в Каменск-Шахтинский. Губернатор прошел по улицам и дворам города, пообщался с молодежью и возрастными горожанами, заехал в поселок Южный, жители которого накануне написали в социальных сетях комментарий о бездействии местной власти. Пообщавшись с горожанами и убедившись в обоснованности многочисленных обращений, Голубев заехал в городскую администрацию, где провел короткое совещание с руководителями города.

«Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», – резюмировал увиденное губернатор.

Фетисов написал заявление об отставке. Его обязанности временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного. Городская дума рассмотрит заявление главы администрации до конца понедельника.