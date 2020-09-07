В США из гаубицы сбили «российскую» крылатую ракету

Военно-воздушные силы США провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией, в ходе которых адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщили СМИ.

По информации издания Breaking Defense, учения ВВС США состоялись 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико.

По словам главы Северного командования ВС США генерала Глена Ван Херка, учения убедили его в способности искусственного интеллекта давать эффективные рекомендации об организации боевых действий с Россией и Китаем.

Тем временем директор ВВС США по закупкам Уилл Ропер отдельно оценил сбивание воздушной мишени новым сверхскоростным снарядом, который может летать со скоростью пять чисел Маха.

«Танки, сбивающие крылатые ракеты, это круто, видеоигра, фантастика», – сказал он.

Отмечается, что адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin под управлением усовершенствованной системы ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) сбила «российскую крылатую ракету». Гаубица выпустила по летящей мишени сверхскоростной заряд.

Всего в учениях были задействованы шесть «скитеров», для их поражения также применялись ракеты AIM-9 Sidewinder – их запускали с истребителя F-16 и беспилотника MQ-9.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон передал «сигнал Кремлю» при помощи секретной подлодки USS Seawolf, которая была отправлена к берегам Норвегии.

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны.

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