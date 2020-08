ТОФ объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски США показали секретную подлодку ради «сигнала Кремлю» 28 августа 2020, 08:34

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Вашингтон передал «сигнал Кремлю» при помощи секретной подлодки USS Seawolf, которая была отправлена к берегам Норвегии, сообщили американские СМИ. По информации портала The Drive, подобное раскрытие сведений о местонахождении секретной субмарины является необычным. Журналист Крис Кавас заявил, что фотографии Seawolf из Тромсе стали первыми ее снимками за последние пять лет, передает РИА «Новости». Автор статьи считает, что тем самым в Белом доме хотели отправить «явный сигнал России». Тромсе расположен вблизи маршрута следования российских подлодок, которые в последние годы проявляли серьезную активность в этом районе. «Сигналом, нацеленным прямо на Москву», в издании считают маневры, последовавшие сразу после прибытия в Норвегию Seawolf. В учениях с истребителями ВВС Норвегии участвовали шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США сообщили, что ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски. Напомним, в конце июля Россия и США запланировали проведение крупномасштабных совместных учений в районе Берингова пролива.

