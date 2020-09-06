Трамп обвинил демократов в запуске кампании дезинформации против него

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они запустили масштабную кампанию дезинформации против него.

«Демократы вместе с коррумпированными «фейковыми» СМИ запустили массивную кампанию по дезинформации, ничего похожего на которую раньше не было. Они будут говорить все, что угодно, как, к примеру, последняя ложь про меня и военнослужащих, в надежде, что она приживется», – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

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