Экс-депутата Госдумы обязали вернуть банку долг на 8 млрд рублей

Лефортовский суд Москвы с экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского взыскали долг по кредиту перед банком «Траст» на сумму свыше 8 млрд рублей.

«Лефортовским районным судом вынесено решение по гражданскому делу по иску ПАО «Национальный банк «Траст» к Варшавскому В. Е. о взыскании денежных средств. Исковые требования были удовлетворены, с Варшавского В. Е. были взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 млрд 165 млн 1591,22 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Решение пока не вступило в силу, обжаловать его можно в Мосгорсуде.

Напомним, Вадима Варшавского осудили на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Изначально экс-депутата задерживали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц».