Многодетные суперфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились своими историями

Среди суперфиналистов конкурса «Лидеры России – 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – более 70% семейных людей, из них 29 – многодетных родителей.

У 22 участников – по трое детей, у пятерых – по четверо, у одного – пятеро, а у суперфиналистки из Пензы – 17 дочерей и сыновей. Многодетных отцов – 26, многодетных мам – трое.

Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» пройдет 6-7 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» – в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего – 300 человек. По результатам суперфинала третьего сезона конкурса «Лидеры России» будут выбраны 100 лучших управленцев страны 2020 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России» от Приволжского Федерального округа, исполнительный директор АНО «Квартал Луи», Член Президиума Генерального Совета «Единой России», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области Мария Львова-Белова из Пензы является матерью 17 детей – из них 5 родных, 4 приемных и 8 – недееспособных ребят с инвалидностью под опекой.

Мария сама выросла в многодетной семье и была старшей из четверых детей. Четверо приемных детей и восемь ребят под опекой появились в ее семье в процессе работы – девушка руководит некоммерческой организацией «Квартал Луи», которая сопровождает молодых людей с инвалидностью, помогает им жить, учиться и работать. «Раньше их перспектива была ограничена – после 18 лет они попадали в дома престарелых, но сейчас своими проектами мы пытаемся поменять эту систему во всей России», – подчеркивает Мария. Ежегодно «Квартал Луи» оказывает помощь более 600 людям.

Ребята, находящиеся под опекой Марии, являются непосредственным участниками данного проекта, а кровные и приемные дети – активные волонтеры, которые помогают ей в самых разных направлениях. Был период, когда они принимали участие в стройке арт-поместья «Новые берега» – проект Львовой-Беловой, предназначенный для реализации стартапов активных лидеров с инвалидностью. Также по ее инициативе были созданы еще два проекта: «Дом на Березовском» для молодых людей с инвалидностью, являющихся сиротами и выпускниками детских домов, и «Дом Вероники» – активный пансион для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения.

Суперфиналист от Северо-Западного Федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Гулевич из Санкт-Петербурга – отец 5 детей.

Мать Руслана – филолог, отец – журналист, оба родителя сделали колоссальный вклад в развитие сына, заразили любовью к литературе. Отец с детства сочинял для него сказки, герои которых прожили с Русланом все его детство.

В 2019 году Гулевич издал первую книгу – сборник детских сказок «Ящик с ушами» – это истории, которые многодетный отец сочинял и рассказывал своим младшим сыновьям – Тимуру и Бориславу. Детям так понравились герои сказок, что они стали просить продолжения истории. Так Руслан решил выпустить книгу. Это образовательная сказка учит любознательности, открытости к сопереживанию, любви к животным, учит брать инициативу на себя. Часть тиража книги суперфиналист отдал на благотворительные цели малоимущим и многодетным семьям и готов продолжить эту практику. Во время подготовки к суперфиналу конкурса «Лидеры России 2020» у Руслана Гулевича родился 5-ый ребенок – дочь. Теперь суперфиналист – отец 2 дочерей и 3 сыновей.

«Мои дети – главный стимул в карьере. Я добиваюсь успехов в работе, чтобы мои дети росли счастливыми и могли полноценно развивать свой личностный потенциал. Кроме того, я хочу, чтобы они видели перед собой ролевую модель отца – сильного, доброго, с активной жизненной позицией. Они – главные читатели и критики моих книг», – говорит мужчина.

Большая семья и суперфиналистки от Сибирского Федерального округа конкурса «Лидеры России 2020», заместителя генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Дарьи Борисовой из Красноярска – она воспитывает 4 детей, младшему ребенку 1 год и 9 месяцев.

Борисова с 20 лет работает в энергетике. Старшему сыну Даниилу скоро исполнится 17, отлично учится, в будущем планирует стать маркетологом. Второй сын – 13-летний Демид тоже отличник, увлекается математикой. Девятилетняя Дарина окружена заботой старших братьев. Самой младшей дочери Кире 1 год 9 месяцев.

«Большая семья – это больше поддержки, больше счастья, больше дружбы, больше положительных эмоций. В то же время больше ответственности. Но, честно, я уже не представляю, как можно жить иначе», – признается мама четверых детей.

Еще один суперфиналист от Центрального федерального округа конкурса «Лидеры России 2020», бизнес-консультант и лектор в НИУ ВШЭ в Высшей школе менеджмента и Высшей школе маркетинга, руководитель проекта в Mail.ru Group Андрей Облов из Москвы является отцом троих сыновей.

Он выбрал карьеру менеджера и экономиста, закончил Экономический колледж при Московской государственной академия делового администрирования, закончил программу MBA в РАНХиГС. Уже более 12 лет Андрей помогает людям находить работу через интернет, строить карьеру и улучшать свою жизнь. Сейчас он руководит проектом в Worki (проект Mail.ru Group), который находит крупным работодателям среди тысячи вакансий кандидатов на их работу.

Андрей и его жена Елена воспитывают троих сыновей – Андрею 18 лет, студент МФТИ, Георгию 13 лет и Александру 3 года.

«Быть многодетным отцом – это гордость и ответственность. Гордость не за себя, а в первую очередь за каждого из них. За любые их маленькие и большие победы, первый шаг, первое слово, хорошую оценку, победу в школьной олимпиаде. Это все радует больше, чем свои достижения. Ответственность за них, за их безопасность, за их будущее и настоящее, за их воспитание. Я также понимаю, что нужно делать жизнь вокруг себя лучше, трудиться на благо страны, вкладывать силу и энергию в ее развитие и благополучие, потому что она и для моих детей, и я хочу, чтобы они гордились ей, как и я. Надеюсь и вижу, что это получается», – рассказал о воспитании сыновей Облов.