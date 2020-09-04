Многодетные суперфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились своими историями

Взгляд
4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток-2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии, и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока-2». Подробности...

Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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  • Смешанной очно-дистанционной
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    Многодетные суперфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились своими историями

    4 сентября 2020, 17:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Среди суперфиналистов конкурса «Лидеры России – 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – более 70% семейных людей, из них 29 – многодетных родителей.

    У 22 участников – по трое детей, у пятерых – по четверо, у одного – пятеро, а у суперфиналистки из Пензы – 17 дочерей и сыновей. Многодетных отцов – 26, многодетных мам – трое. 

    Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» пройдет 6-7 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» – в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего – 300 человек. По результатам суперфинала третьего сезона конкурса «Лидеры России» будут выбраны 100 лучших управленцев страны 2020 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Суперфиналист конкурса «Лидеры России» от Приволжского Федерального округа, исполнительный директор АНО «Квартал Луи», Член Президиума Генерального Совета «Единой России», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области Мария Львова-Белова из Пензы является матерью 17 детей – из них 5 родных, 4 приемных и 8 – недееспособных ребят с инвалидностью под опекой.

    Мария сама выросла в многодетной семье и была старшей из четверых детей. Четверо приемных детей и восемь ребят под опекой появились в ее семье в процессе работы – девушка руководит некоммерческой организацией «Квартал Луи», которая сопровождает молодых людей с инвалидностью, помогает им жить, учиться и работать. «Раньше их перспектива была ограничена – после 18 лет они попадали в дома престарелых, но сейчас своими проектами мы пытаемся поменять эту систему во всей России», – подчеркивает Мария. Ежегодно «Квартал Луи» оказывает помощь более 600 людям.

    Ребята, находящиеся под опекой Марии, являются непосредственным участниками данного проекта, а кровные и приемные дети – активные волонтеры, которые помогают ей в самых разных направлениях. Был период, когда они принимали участие в стройке арт-поместья «Новые берега» – проект Львовой-Беловой, предназначенный для реализации стартапов активных лидеров с инвалидностью. Также по ее инициативе были созданы еще два проекта: «Дом на Березовском» для молодых людей с инвалидностью, являющихся сиротами и выпускниками детских домов, и «Дом Вероники» – активный пансион для молодых людей с инвалидностью, испытывающих затруднения в самообслуживании и требующих постоянного сопровождения.

    Суперфиналист от Северо-Западного Федерального округа конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Гулевич из Санкт-Петербурга – отец 5 детей.

    Мать Руслана – филолог, отец – журналист, оба родителя сделали колоссальный вклад в развитие сына, заразили любовью к литературе. Отец с детства сочинял для него сказки, герои которых прожили с Русланом все его детство.

    В 2019 году Гулевич издал первую книгу – сборник детских сказок «Ящик с ушами» – это истории, которые многодетный отец сочинял и рассказывал своим младшим сыновьям – Тимуру и Бориславу. Детям так понравились герои сказок, что они стали просить продолжения истории. Так Руслан решил выпустить книгу. Это образовательная сказка учит любознательности, открытости к сопереживанию, любви к животным, учит брать инициативу на себя. Часть тиража книги суперфиналист отдал на благотворительные цели малоимущим и многодетным семьям и готов продолжить эту практику. Во время подготовки к суперфиналу конкурса «Лидеры России 2020» у Руслана Гулевича родился 5-ый ребенок – дочь. Теперь суперфиналист – отец 2 дочерей и 3 сыновей.

    «Мои дети – главный стимул в карьере. Я добиваюсь успехов в работе, чтобы мои дети росли счастливыми и могли полноценно развивать свой личностный потенциал. Кроме того, я хочу, чтобы они видели перед собой ролевую модель отца – сильного, доброго, с активной жизненной позицией. Они – главные читатели и критики моих книг», – говорит мужчина.

    Большая семья и суперфиналистки от Сибирского Федерального округа конкурса «Лидеры России 2020», заместителя генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Дарьи Борисовой из Красноярска – она воспитывает 4 детей, младшему ребенку 1 год и 9 месяцев.

    Борисова с 20 лет работает в энергетике. Старшему сыну Даниилу скоро исполнится 17, отлично учится, в будущем планирует стать маркетологом. Второй сын – 13-летний Демид тоже отличник, увлекается математикой. Девятилетняя Дарина окружена заботой старших братьев. Самой младшей дочери Кире 1 год 9 месяцев.

    «Большая семья – это больше поддержки, больше счастья, больше дружбы, больше положительных эмоций. В то же время больше ответственности. Но, честно, я уже не представляю, как можно жить иначе», –  признается мама четверых детей.

    Еще один суперфиналист от Центрального федерального округа конкурса «Лидеры России 2020», бизнес-консультант и лектор в НИУ ВШЭ в Высшей школе менеджмента и Высшей школе маркетинга, руководитель проекта в Mail.ru Group Андрей Облов из Москвы является отцом троих сыновей.

    Он выбрал карьеру менеджера и экономиста, закончил Экономический колледж при Московской государственной академия делового администрирования, закончил программу MBA в РАНХиГС. Уже более 12 лет Андрей помогает людям находить работу через интернет, строить карьеру и улучшать свою жизнь. Сейчас он руководит проектом в Worki (проект Mail.ru Group), который находит крупным работодателям среди тысячи вакансий кандидатов на их работу.

    Андрей и его жена Елена воспитывают троих сыновей – Андрею 18 лет, студент МФТИ, Георгию 13 лет и Александру 3 года.

    «Быть многодетным отцом – это гордость и ответственность. Гордость не за себя, а в первую очередь за каждого из них. За любые их маленькие и большие победы, первый шаг, первое слово, хорошую оценку, победу в школьной олимпиаде. Это все радует больше, чем свои достижения. Ответственность за них, за их безопасность, за их будущее и настоящее, за их воспитание. Я также понимаю, что нужно делать жизнь вокруг себя лучше, трудиться на благо страны, вкладывать силу и энергию в ее развитие и благополучие, потому что она и для моих детей, и я хочу, чтобы они гордились ей, как и я. Надеюсь и вижу, что это получается», – рассказал о воспитании сыновей Облов.


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