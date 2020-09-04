Предприниматели Иркутской области обсудили проблемы бизнеса на встрече с Решетниковым

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    Предприниматели Иркутской области обсудили проблемы бизнеса на встрече с Решетниковым

    4 сентября 2020, 13:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Иркутске на площадке центра «Мой бизнес» прошла встреча бизнес-сообщества с министром экономического развития Максимом Решетниковым, врио губернатора области Игорем Кобзевым и председателем заксобрания региона Александром Ведерниковым.

    Также участниками встречи также стали депутат Госдумы Александр Якубовский и представители регионального правительства, передает портал «Новости Иркутска».

    Решетников отметил, что Иркутская область – это экономически мощный регион, в котором представлены не только разные отрасли промышленности, но также развивается сельское хозяйство и туризм. Министр добавил, что Иркутская область активно использует различные меры поддержки бизнеса.

    «Самочувствие малого и среднего предпринимательства важно сейчас как никогда. Мы проходим через сложный период, и бизнес, безусловно, несет потери. В связи с этим со стороны государства выделен беспрецедентный объем поддержки», – сказал он.

    По словам Кобзева, в сложной ситуации оказались не только туристические предприятия, но и все предприятия сферы услуг, для которых были определены различные механизмы поддержки, в том числе через областные фонды, созданные для развития бизнеса.

    Ведерников напомнил, что в Иркутской области действуют различные меры поддержки для предпринимателей. Дополнительный пакет таких мер был принят заксобранием в 2020 году, чтобы помочь бизнесу в период коронавируса. При этом они были основаны на предложениях, поступавших от предпринимательского сообщества.

    В частности, был принят межфракционный законопроект о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса, который охватывает широкий круг получателей помощи – 40 видов экономической деятельности, в том числе предприятия общепита, гостиницы, турагентства, частные детские сады, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры и другие. Также были приняты законопроекты, которые касаются льгот по налогу на имущество организаций и транспортного налога.

    Также сообщается, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с правительством Иркутской областью и администрацией Байкальска приступил к подготовке стратегического мастер-плана комплексного развития города, включая территорию БЦБК, передает региональный интернет-портал правовой информации.

    Разработка мастер-плана займет шесть месяцев. К работе будут привлечены лучшие специалисты в сфере городского планирования из КБ Стрелка. Компания «СТС-Инвест» (дочерняя организация ВЭБ.РФ) выступит в качестве проектного офиса разработки и реализации мастер-плана.

    Создание этого документа является первым этапом проекта комплексного развития Байкальска, включая территорию ОАО «БЦБК», в котором участвует ВЭБ.РФ в соответствии с решениями президента России и правительства РФ. В мастер-плане будут отдельно учтены мероприятия по рекультивации и санации территории БЦБК, будут сформированы отдельные проекты ее трансформации.

    «Повышение качества жизни населения Байкальска, сохранение природы, ответственное использование уникальных ландшафтов – наш приоритет. Не менее важно формирование туристической привлекательности города, создание современной инфраструктуры. При разработке мастер-плана Байкальска правительство Иркутской области окажет все необходимое содействие. Мы организуем работу органов исполнительной власти и подведомственных организаций, чтобы грамотно сформировать документ и реализовать задачи, предусмотренные им», – сказал врио губернатора Игорь Кобзев.

    По его словам, при создании мастер-плана будет рассмотрено присвоение проекту статуса масштабного инвестиционного проекта Иркутской области с предоставлением всех необходимых мер поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

    Решетников отметил, сто «совместная задача федеральных, региональных, органов исполнительной власти и ВЭБ.РФ – помочь Байкальску сформулировать видение будущего».

    «Город обладает потенциалом, чтобы стать одной из точек притяжения всей Байкальской природной территории. Мастер-план определит перспективные ниши для привлечения инвесторов, создаст стимулы для развития малого и среднего бизнеса. Фактически, старт разработки мастер-плана можно считать началом реализации проекта комплексного развития города Байкальска», - сказал министр.

    «Решения мастер-плана базируются на комплексном исследовании города, включая исторические, географические, пространственные, и социально-экономические аспекты его развития. В частности, в рамках работы предполагается разработка прогноза численности и социально-демографической структуры населения  Байкальска, без которого невозможно долгосрочное моделирование развития города», – добавил мэр Байкальска Василий Темгеневский.

    По словам старшего вице-президента ВЭБ.РФ Антона Григорова, разработка мастер-плана включает анализ состояния и данных о запланированном развитии объектов социальной инфраструктуры, включая здравоохранение, образование, культуру, спорт, а также коммунальную и транспортную инфраструктуру, и формирование ключевых предложений по их развитию.

    «Отдельный фокус делается на проведении анализа инвестиционных проектов, действующих, запланированных и возможных к реализации на территории города. Также предполагается осуществление анализа туристического потенциала Байкальска в части структуры предоставляемых услуг, объема и способов перемещения туристического потока. ВЭБ.РФ обеспечит финансирование разработки стратегического мастер-плана, привлечет к разработке мастер-плана жителей региона и Байкальска, представителей бизнеса, общественности, научного и экспертного сообщества, курируемых ВЭБ.РФ организаций развития, региональных и федеральных органов исполнительной власти», – сказал он.

    «При реализации мастер-плана и ВЭБ.РФ, и Фонд МОНОГОРОДА.РФ готовы оказать Байкальску поддержку по финансированию новых инвестиционных проектов. Байкальск имеет статус моногорода, поэтому для него действуют в полном объеме все меры поддержки Фонда: субсидии на инфраструктуру, льготные займы под 0% и 5% годовых. Мы готовы предложить и нефинансовые меры поддержки – вместе развивать туристическую привлекательность Байкальска за счет проекта «Прошагай город», создавать и развивать в городе «места притяжения» для жителей и туристов.  Будем усиливать совместную работу», – сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

    Фонд готов предложить Байкальску различные меры поддержки. Это, в частности, льготные займы для бизнеса от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых, и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых. Льготные займы также предоставляются на проекты ГЧП, МЧП и концессии для модернизации инфраструктуры ЖКХ и лизинговым компаниям на проекты, связанные с обновлением городского общественного транспорта.

    Кроме того, Фонд готов софинансировать совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в размере до 95%. К таким объектам относятся сети электро-, газо-, тепло-, и водоснабжения, водоотведение, а также автодороги, путепроводы и железнодорожные пути.

    Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пакете новых мер соцподдержки в регионе, которые касаются бюджетников и семей с детьми.


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