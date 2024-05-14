Госдума решила провести открытое голосование по всем кандидатурам министров

Володин: Госдума приняла решение провести открытое голосование по всем кандидатурам министров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам провести открытое голосование по утверждению министров России. Глава комитета ГД по контролю Олег Морозов также сообщил, что комитет вносит на рассмотрение палаты предложение по открытому голосованию.

«Также, как решение по вам(министрам) будет приниматься открытое. Вы считаете правильным?» – сказал Володин.

Ранее Володин раскритиковал кандидата на пост главы Минтруда Антона Котякова за отсутствие ясного представления о том, как решать вопросы в сфере демографии.