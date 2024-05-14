Совет ЕС утвердил реформу миграционной политики сообщества

Tекст: Ольга Иванова

В пресс-службе Совета ЕС пояснили, что это радикальная реформа, призванная организовать прием беженцев, создать единую процедуру и справедливо распределить нагрузку между странами ЕС, передает ТАСС.

Отмечается, что на границах ЕС будут созданы специальные центры для быстрого определения статуса мигрантов. Страны ЕС будут обязаны принимать мигрантов по квотам, но смогут платить штрафы за отказ. Доходы от штрафов пойдут на оборудование границ и содержание лагерей.

Ожидается, что Еврокомиссия представит план реализации реформы, а страны ЕС в ближайшее время внесут изменения в свое миграционное законодательство.

Ранее Варшава заблокировала решение Евросоюза (ЕС) о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества.