Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, завершилось в Государственном академическом Малом театре. Сотни людей проводили артиста аплодисментами.

В связи с соблюдением мер безопасности на церемонии прощания места для зрителей на основной сцене театра были перекрыты. Желающие проститься заходили с левого входа и проходили перед партером. Церемонию посетили друзья и коллеги Клюева – известные деятели культуры. В том числе народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов, передает ТАСС.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин подчеркнул, что полвека они вместе работали в театре, играли спектакли, снимались в кино. «Большое горе в нашем доме, несмотря на то что в этом году нам исполняется 265 лет, и этот год у нас особенный. Мы ждали открытие этого года новыми спектаклями. Это и спектакль, в котором репетировал одну из главных ролей Борис до последнего дня», – сказал он.

Премьера спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» состоялась 3 сентября. «Как последние три дня волновался Борис. Мне очень хотелось, чтобы 3-го числа он вышел. Но нельзя. Его не стало 1 сентября после первого прогона. Спектакль состоялся, и мы посвятили его тебе», – поделился Соломин.

Актриса Малого театра, народная артистка России Людмила Титова рассказала, что Клюев старался не отменять спектакли, потому что понимал, что нужен театру, а театр был нужен ему. «Последние спектакли, которые он играл, мне кажется, давали ему силы. Он отдавал все и подпитывался. А для театра его участие было залогом успеха», – заметила она.

Артист театра, народный артист России Василий Бочкарев назвал Клюева корифеем Малого театра. «Как всегда говорил Борис: «Моя любовь, моя жизнь, мой дом, мой храм – Малый театр». Клюева ни с кем не спутаешь – индивидуальность, воля, талант – и все это проявилось в конце жизни, особенно воля. Он закрывал глаза на то, что происходит с ним. Он боролся!» – подчеркнул коллега артиста по сцене.

Друг актера, народный артист России Владимир Дубровский поделился, что с Клюевым невозможно было спокойно появиться в публичном месте –артиста везде узнавали поклонники. «Почти три года назад он получил страшный диагноз. Он мужественно это принял и далее были годы, полные жизни. Он хотел сниматься, хотел играть. У него были дальнейшие планы в театре», – рассказал артист.

Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 сентября. Актер боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году его госпитализировали. Клюев сообщал, что испытывал серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.