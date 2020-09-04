Стала известна принадлежность попавших в ДТП в Анапе автобусов

Один из автобусов, попавших в ДТП в Анапе с девятью пострадавшими, является ведомственным, он приписан к местному санаторию. Второй осуществлял частные пассажирские перевозки, сообщили в управлении по делам ГО И ЧС города.

«По предварительным данным, один из автобусов ведомственный, приписан к одной из здравниц, следовал из Анапы. Второй осуществлял частные перевозки. Один из них ехал пустой, без пассажиров, в нем были только два водителя», – сообщил источник ТАСС.

В управлении по делам ГО И ЧС города сообщили, что медики госпитализировали семь человек после столкновения микроавтобуса с автобусом в Анапе, состояние всех госпитализированных тяжелое.