Россия отказалась от роли арбитра в конфликте Азербайджана и Армении

Россия готова содействовать политическому диалогу в конфликте между Арменией и Азербайджаном, но не берет на себя роль арбитра, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Говорить, кто прав, кто виноват в нынешнем обострении сложно. У каждой стороны своя правда. Мы не берем на себя роль арбитра, но всегда готовы содействовать политическому диалогу в интересах стабильности в регионе и сохранения жизней людей. Наша позиция в принципе неизменна: мы всегда выступаем против агрессии, осуждаем тех, кто ее начинает, ратуем за поиск компромисса», – цитирует сенатора РИА «Новости».

По его словам, Россия находится в добрососедских отношениях и с Арменией, и с Азербайджаном. У Москвы сложились многосторонние конструктивные каналы сотрудничества и исторически сложившаяся межнациональная дружба, указал он.

«Те страны, которые вмешиваются на стороне одного из государств в этот военный конфликт, подогревая его, отправляя на подмогу национальной армии свои воинские контингенты, или собираются это сделать, оказывают кому-то медвежью услугу. Ни к какому позитивному результату такое развитие событий не приведет», – добавил Бондарев.

Ранее Армения и Азербайджан обменялись упреками в дезинформации.

В среду азербайджанская сторона сообщила, что армянские военные применили тактические ракетные комплексы «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

После этого руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что сообщения Азербайджана о применении армянскими военными в регионе «Точек-У» не соответствуют действительности.

В свою очередь Турция опровергла сообщение о том, что в Нагорном Карабахе якобы задействованы турецкие самолеты и беспилотные летательные аппараты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.