Москвичам из групп риска напомнили об упрощенном получении больничного

Работающим жителям столицы 65+ больничные листы будут оформляться автоматически, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С понедельника москвичам из группы риска рекомендовано оставаться дома. Работающим горожанам 65+ больничные оформляются автоматически. А тем, у кого хронические заболевания, мы упростили процесс оформления», – говорится в сообщении на странице градоначальника «Вконтакте».

Для получения больничного надо оставить онлайн-заявку на сайте Департамента здравоохранения. Ответ должен прийти в виде СМС. Также можно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

Ранее Собянин объявил, что в понедельника, 28 сентября москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны оставаться дома из-за распространения коронавируса.