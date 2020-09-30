Режим ЧС ввели в месте разлива топлива на реке Хатанга в Красноярском крае

Режим ЧС муниципального характера введен в районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга на севере Красноярского края, где, по сообщению прокуратуры, 27 сентября вылилось около тонны ГСМ, сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.

«Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной. Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера «Ленанефть-2060» на склад нефтепродуктов. С целью принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Накануне прокуратура края сообщила, что начата проверка по факту разлива. По данным ведомства, во время шторма при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу, ведущему от нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО «Энергия», произошел аварийный отрыв судна от берега, в результате чего произошла разгерметизация трубопровода, и около одной тонны ГСМ попало в реку Хатангу и на почву.

В администрации Таймыра сообщили, что для установления причины и источника аварии, а также для определения размера причиненного ущерба сотрудники управления по делам ГО ЧС администрации района и прокуратуры вылетят завтра в Хатангу.

Напомним, в августе в Норильске на реке Амбарная при ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 произошел разлив топливно-водяной смеси.