Карабах заявил о возврате потерянных в боях с Азербайджаном позициях

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян заявил, что Карабах вернул потерянные в боях с Азербайджаном позиции.

Как пишет Sputnik Армения, Погосян заявил, что успех азербайджанских ВС на поле 27 сентября объясняется нападением с их стороны, это продлилось несколько часов, после чего армянские силы стали отражать атаки противника.

«За одну ночь мы вернули большую часть потерянных позиций, вдобавок улучшили их и продвигаемся вперед. И это в том случае, когда в рядах азербайджанской армии воюют турецкие военнослужащие, всем это известно», – цитирует РИА «Новости» Погосяна.

По его словам, если Азербайджан продолжит атаковать, то совершенно не исключено, что «мы не только будем защищать свои позиции, но и продвигаться вперед и занимать новые», добавляет агентство.

Погосян отметил, что экономика Карабаха из-за войны не пострадала, инфраструктуры работают как прежде, а если подвергаются обстрелу, то оперативно принимаются меры для их ремонта и восстановления.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.