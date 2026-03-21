Сенатор Карасин назвал дальновидность Путина основой лидерства России
Дальновидность и опыт Владимира Путина укрепляют позиции России как одной из ведущих мировых держав на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал публикацию итальянского издания AntiDiplomatico о геополитическом положении президента России Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.
Сенатор указал, что российский лидер отличается высоким уровнем опыта и способностью анализировать последствия принимаемых решений на годы вперед.
Карасин заявил: «Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее».
По словам Карасина, дальновидность и политический опыт Путина способствуют укреплению позиций России на мировой арене. Сенатор отметил, что страна выглядит как серьезная держава, достигающая поставленных целей и обеспечивающая внутреннюю стабильность. Он подчеркнул, что подход российского руководства основан на традициях и самостоятельном взгляде на справедливость и жизнь.
Ранее издание AntiDiplomatico отметило, что президент России Владимир Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.
