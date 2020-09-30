Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился по отношению к рублю на 0,31%, до отметки в 79,32 рубля, курс евро прибавил 0,15%, достигнув 93 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

При этом к 10.05 мск рубль перешел к росту по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара снижался на 0,18% – до 78,93 руб., а курс евро опускался на 0,2% – до 92,69 руб.

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