Дептранс Москвы выпустит духи «Свитер Багрова» и «Утомленные солнцем»

Департамент транспорта Москвы анонсировал выпуск авторских духов, которые планируется посвятить столичному кинопаркингу, сообщают СМИ.

В серии духов есть продукты с названиями «Свитер Багрова», отсылающие к главному герою фильмов «Брат» и «Брат – 2», передает 360. Авторы описывают аромат как «теплый и укутывающий, который согреет в холодный ноябрь».

Также есть аромат «Дети кукурузы», «Утомленные солнцем», запахи которых связаны с названиями.

Один из ароматов носит название «Гладкий койот», отсылая к мюзиклу «Бар «Гадкий койот». Его создатели пообещали, что аромат будет похож на шипучие пузырьки Coca-Cola.