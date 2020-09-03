Киев заявил о готовности к жестким шагам в случае недружественных действий Минска

Киев готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла из Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на украинское интернет-издание Gazeta.ua.

При этом МИД Украины отверг прозвучавшие со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинения во вмешательстве Киева во внутренние дела его страны, передает ТАСС.

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», – говорится в опубликованном в четверг заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Также они обсудили возможные санкции против Минска.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад пытается использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время Минск решит эту проблему.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.