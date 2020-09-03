Члену совета белорусской оппозиции продлили административный арест

Члену президиума белорусского координационного совета оппозиции Сергею Дылевскому продлили административный арест на 15 суток за проведение 23 августа несанкционированного массового мероприятия.

«Подвергнуть Дылевского административному взысканию в виде административного ареста на срок 15 суток», – огласил постановление судья, передает РИА «Новости».

Дылевского судили по ч. 1 статьи 23.34 «Нарушение установленного порядка проведения митинга или демонстрации». Дылевский не признал вину в совершении правонарушения.

Также суд в Минске назначил 10 суток административного ареста белорусскому телеведущему Денису Дудинскому.

«Дело Дудинского уже рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста», – сообщили в суде Первомайского района Минска.

Телеведущего обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтверждала, что в республике задержали Дудинского и шоумена Дмитрия Кохно, поддержавших протестующих после президентских выборов.

В августе суд Минска назначил 10 суток ареста члену координационного совета оппозиции, лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому за организацию несанкционированной акции. Также суд в Белоруссии на 10 суток арестовал члена координационного совета Ольгу Ковалькову.