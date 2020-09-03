Грузия заявила о зарубежной кибератаке на лабораторию Лугара

На грузинскую лаборатории имени сенатора США Ричарда Лугара из-за рубежа осуществлена кибератака, заявили в МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Не уточнено, из какой страны осуществлена эта атака, начато расследование, Грузия обратилась за помощью к западным партнерам.

По данным МВД, целью атаки были «защищенные документы медицинского характера и важная информация по поводу пандемии».

Часть добытой информации размещена на «одной из иностранных веб-страниц», отметили в МВД.

Там также размещены и фальсифицированные документы «для запугивания общественности, внесение недоверия», отметили в МВД.

«Кибератака осуществлена спецслужбой одной из стран», – заявили в МВД Грузии.

В июле Грузия заявила о готовности принять российских экспертов в лаборатории имени сенатора США Ричарда Лугара, но только в составе международных миссий.

Напомним, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что в Грузии и США есть лаборатории, в которых производятся химические вещества из группы «Новичок».