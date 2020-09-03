Открытие и мероприятия первых дней «Тавриды – АРТ» посмотрели более 6 млн человек

В Сети открытие крымского фестиваля «Таврида – АРТ» и трансляцию мероприятий первого дня посмотрели более 6 млн человек. Мероприятия фестиваля стримов и концертов во дворах, который проходит в орбите фестиваля «Таврида – АРТ», состоятся в 73 регионах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса на саму площадку в Крыму могут попасть только две тысячи участников и до 1,5 тыс. зрителей в день, в то время как в прошлом году фестиваль собрал около 90 тыс. человек, передает ТАСС. Однако сотни тысяч человек могут присоединиться благодаря показу мероприятий онлайн.

«Вчерашнее открытие и все, что происходило вчера вечером, посмотрели более 6 млн человек в интернете», – сказал Кириенко.

По его словам, мероприятия фестиваля стримов и концертов во дворах, который проходит в орбите фестиваля «Таврида – АРТ», состоятся в 73 регионах России.

«Более чем в 100 городах в 73 регионах стартует проект «Таврида рядом», когда резиденты «Тавриды», которые в силу ограничений не смогли приехать, устраивают концерты», – сказал Кириенко.

Всего пройдет более двух тысяч концертов, выставок и других «проектов для вовлечения людей».

Фестиваль «Таврида – АРТ» открылся в бухте Капсель 2 сентября и продлится до 6 сентября.

Гранты на сумму 70 млн рублей выдали на форуме «Таврида» с начала этого сезона молодым деятелям культуры и искусства, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«За время форума у нас распределено, за лето этого года гранты выделены почти на 70 млн рублей. Гранты могут быть достаточно приличными – арт-резиденции получали до 7,5 млн рублей, до 3 млн может получить человек (который представляет свой творческий проект – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Кириенко.

Он отметил, что кроме финансовой поддержки разных форматов участники могут получить и другую помощь. Например, подписать контракт с крупной продюсерской компанией или принять приглашение на важное для молодого человека мероприятие.

Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование». Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.