На адвоката Пашаева написали заявление из-за угроз представителям стороны Захарова

Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина сообщила в правоохранительные органы об угрозах со стороны адвоката артиста Эльмана Пашаева в ее адрес.

«После слов адвоката Пашаева в мой адрес о том, что он «рано или поздно со мной разберется», я написала заявление в правоохранительные органы с просьбой принять предусмотренные законом меры, так как воспринимаю эти угрозы реально. Хочу подчеркнуть, что Пашаев был трижды ранее лишен своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по ст. 163 («Вымогательство») и был осужден условно по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»)», – цитирует Бутырину ТАСС.

Также потерпевшая сторона запросила суд вынести частное определение для проведения доследственной проверки в отношении свидетелей, утверждающих, что Ефремова не было за рулем в момент аварии.

«Прошу суд отнестись критически к показаниям свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Багдасяна из-за их противоречивости и непоследовательности, а также вынести определения для передачи в правоохранительные органы, чтобы те провели доследственную проверку и выяснили, содержится ли в действиях этих свидетелей признаки ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания)», – сказала Бутырина.

Напомним, свидетель защиты Александр Кобец заявил об отсутствии за рулем Ефремова и о присутствии там другого человека. Позднее он признался в слепоте и употреблении алкоголя.

Другой свидетель Андрей Гаев заявил, что Ефремов после ДТП вышел со стороны пассажирского сиденья. Гаев признался, что был судим и отбывал срок в колонии за избиение супруги.

Третий свидетель Теван Бадасян заявил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП. При этом Бадасян устроил скандал на заседании суда.