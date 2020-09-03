На границе между Белоруссией и странами Евросоюза застряли более 500 фур

Более 570 грузовиков не могут пересечь границу между Белоруссией и некоторыми странами Евросоюза (ЕС), сообщили в белорусском государственном пограничном комитете (ГПК).

Очереди на границе с Литвой и Латвией начали формироваться в субботу, во вторник число застрявших большегрузов немного сократилось, однако на утро четверга их количество превысило 570, передает «Sputnik Беларусь».

Наибольшее число грузовиков скопилось у пункта пропуска «Бенякони» на белорусского-литовской границе (140), больше 100 грузовиков застряли в «Каменном логе».

До этого очереди образовались на нескольких пунктах пропуска на границе между Белоруссией и Польшей, но в данный момент грузовики не испытывают проблем при передвижении в этом направлении.

Ранее Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.