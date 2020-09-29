Армения заявила о 12 подбитых за три часа танках Азербайджана

Карабахские силы за три часа подбили 12 азербайджанских танков, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян сообщила, что «интенсивные боевые действия по всеми периметру линии соприкосновения продолжаются», передает РИА «Новости».

«Противник с применением бронетехники предпринял атаки на северном и северо-восточном направлениях. Подразделения Армии обороны ведут успешные бои. За прошедшие три часа противник потерял 12 танков», – добавила она.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. В Кремле заявляли, что только взвешенная и ответственная позиция дает возможность Москве предлагать свою посредническую роль в урегулировании данного конфликта.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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