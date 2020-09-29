Названы три самые опасные трассы в Москве

Госавтоинспекция Москвы причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно-опасным магистралям по количеству погибших в ДТП.

«Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большую часть погибших дает Московская кольцевая автодорога», – сообщил врио начальника УГИБДД ГУМВД по Москве Алексей Диокин.

По его словам, на МКАД за восемь месяцев погибли 53 человека – на шесть меньше, чем за аналогичный отрезок 2019 года.

Второе место за Калужским шоссе, где за восемь месяцев погибли в ДТП 10 человек – вдвое больше, чем годом ранее. Статистика Кутузовского проспекта – пять погибших (восемь в прошлом году).

В целом за девять месяцев этого года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.