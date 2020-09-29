Азербайджан заявил об ожесточенных боях в Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения азербайджанских и армянских военных, сообщило министерство обороны Азербайджана.

«В ночь на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. Армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, пресекли все попытки противника.

«В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку ее перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении», – уточнило военное ведомство.

В частности, артиллерийским огнем азербайджанской стороны были уничтожены один танк, автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, «пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта».

«Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери», – говорится в сообщении.

В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. В Карабахе в свою очередь заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку заявление о сбитом самолете назвали дезинформацией.

В понедельник также стало известно, что власти Армении ограничили выезд мужчин за пределы республики. Тем временем армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики обратилась к России по поводу Карабаха.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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