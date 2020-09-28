В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана

Самолет ВВС Азербайджана сбит армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.

«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», – передает его слова «Интерфакс».

В Минобороны Армении уточнили, что был сбит Ан-2 ВВС Азербайджана, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Шушана Степаняна.

Других подробностей пока нет.

Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.