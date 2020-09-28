Посол Армении не исключил просьбы к России о поставках оружия

Армения готова при необходимости обратиться к России за дополнительными поставками оружия, однако пока об этом речи не идет, заявил армянский посол в России Вардан Тоганян.

Посол напомнил, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а глава МИД Зограб Мнацаканян – с Сергеем Лавровым, «чтобы представить видение правительства Армении о ситуации», передает РИА «Новости».

«Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении», – отметил посол.

При этом Тоганян подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, и военно-техническое сотрудничество между двумя странами развивается. По его словам, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме.

«На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону – Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы (о дополнительных поставках оружия). В первую очередь к России», – сказал посол.

Также Тоганян отметил, что Армения не будет обращаться в ОДКБ за содействием в связи с обострением ситуации в Карабахе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Также в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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