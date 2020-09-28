Врач назвал неожиданные признаки близкого инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.

Специалист в беседе с порталом «Ura.ru» отметил, что помимо известных симптомов заболевания, вроде асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия, следует обращать внимание на следующие признаки микроинсультов: высокое давление выше 220 миллиметров ртутного столба, гипертонический криз; онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти; локальное нарушение двигательного аппарата, слабость в кисти; выпадение полей зрения; распирающая головная боль с рвотой.

Также могут встречаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах.

«Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт», – рассказал Гайфутдинов.

В случае инсульта необходимо оказать человеку первую медицинскую помощь в первые девяносто минут.

В качестве профилактики развития болезни рекомендуется контролировать уровень сахара в крови, холестерина, а также давление. Также подчеркивается важность физической активности и правильного питания.

Напомним, в начале сентября ученые нашли новый способ общения для переживших инсульт.

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