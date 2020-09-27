Симоньян оценила объявление всеобщей мобилизации в Армении В Минске по требованию властей занизили скорость мобильного интернета Завершены работы по ликвидации обрушения перехода в Подмосковье 27 сентября 2020, 14:01 Текст: Алексей Дегтярев

Работы на месте обрушения надземного пешеходного перехода в Подмосковье закончены, сообщил источник в экстренных службах. «Все работы по ликвидации последствий обрушения перехода на предприятии завершены», – сказал собеседник ТАСС. Он уточнил, что на месте работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, они устанавливают обстоятельства произошедшего. Между тем число пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино достигло 51 человека. В воскресенье в цехе предприятия FM Logistic в районе подмосковного Ступина металлический надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра обрушился на инженерные коммуникации. Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения. По факту обрушения надземного пешеходного перехода прокуратура проводит проверку.

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