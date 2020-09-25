В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония, передает ТАСС.

Всего в Москве скончались 5146 вирус-положительных пациентов.

Днем ранее умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска оставаться дома.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, чо введение более серьезных ограничений из-за коронавирусной инфекции в России не обсуждается.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что всплеск заболеваемости прогнозировался заранее, и в России к нему готовы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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