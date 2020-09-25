Мотоциклисты устроили акцию протеста против ограничений в центре Москвы Иномарка сбила ребенка в Москве 25 сентября 2020, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку, ребенка госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. «В 15.00 на улице Покровка, в районе домов 37-39 иномарка сбила несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшая госпитализирована», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве. Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что ребенку 8 лет. Ее сбили в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Ранее в пятницу водитель мотоцикла сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в два автомобиля на севере Москвы. Потерпевший также был госпитализирован.

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