Глава минэкономики Германии вступился за «Северный поток – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» задумывался на десятилетия, проблематично все время ставить под вопрос его реализацию, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в четверг интервью газете Handelsblatt.

«Северный поток – 2» – это проект, в котором участвуют компании из самых разных европейских стран. Газ, который будет поступать, предназначен не только для Германии, но и многих стран ЕС», – передает его слова ТАСС.

Министр отметил «непоследовательность» тех, кто критикует реализацию проекта.

«Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий. (…) Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию [в сделках]», – заявил Альтмайер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2».

Немецкие СМИ писали, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» является делом чести для Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2».

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